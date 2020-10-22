Самарские родители о 2-недельных каникулах: «Пусть дети отдохнут, здоровее будут»

Школьники могут уйти на длительные каникулы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре губернатор Дмитрий Азаров обсудил с родительским комитетом возможное продление школьных каникул на неделю - до 9 ноября. Этот вопрос сейчас не решен окончательно, такая возможность рассматривается, но все зависит от взгляда экспертов и самих родителей школьников.

В целом родители предложение поддержали. Они считают, что двухнедельные каникулы позволят и ученикам, и учителям лучше подготовиться к новой учебной четверти и здоровыми выйти на учебу. Так, мамы и папы отметили, что сейчас в школе многое делается для безопасности учеников - это и отдельные входы, разделение по классам, термометрия, уборка.

- Но в условиях похолодания ситуация может измениться, поэтому мы, родители, не возражаем, если школьные каникулы были бы продлены. Мы очень поддерживаем вашу инициативу, это позволило бы поспособствовать укреплению здоровья наших детей и учителей, - сказала в разговоре с губернатором член родительского комитета из Тольятти.

Дмитрий Азаров отметил, что окончательное решение о продлении школьных каникул теперь примут на заседании оперштаба.