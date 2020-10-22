Стало известно, какой будет зима в Самарской области

Ждем теплой зимы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вторая половины зимы в Самарской области порадовать теплом. Такой вывод можно сделать после знакомства с прогнозом температурного режима на октябрь-март в России. Исследование подготовили специалисты Гидрометцентра России.

Согласно их данным, ноябрь и декабрь в нашем регионе будут вполне обычными, температура ожидается в рамках нормы. А вот январь, февраль и март обещают быть аномально теплыми.

- Выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается в Центральном, Приволжском, Уральском федеральных округах, на большей части Южного и Сибирского федеральных округов, а также на Чукотке, - отметили синоптики.