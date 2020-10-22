Экс-глава Фиа-Банка снова в СИЗО

Банк рухнул в 2016 году Фото: Елена ВАЛИЕВА

Бывший глава обанкротившегося «Фиа-Банка» Александр Носорев остается фигурантом уголовных дел. По решению Октябрьского районного суда он останется в СИЗО еще на два месяца, пока идет следствие. Суд отправил его под арест до 20 декабря.

Напомним, Александра Носорева уже задерживали в январе этого года. Тогда сотрудники главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области возбудили в отношении его уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Согласно версии следствия, Носорев выдал ипотечный кредит подчиненному Денису Феоктистову. Размер займа – 43 миллиона рублей. Феоктистов должен был купить недвижимость в столице, а по факту просто вывел деньги. Сам Феоктистов также стал фигурантом уголовного дела.

Еще одно угольное дело, фигурантом которого стал Александр Носорев, было возбуждено по факту «вывода» 130 миллионов рублей.

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