В Самаре «сверить часы» по графикам ввода в эксплуатацию социально важных объектов

Строительство детского сада

В четверг, 22 октября, в Самаре во время расширенного совещания обсудили строительство социальных объектов в регионе.

- Заканчивается год, и мы должны быть уверены в том, что планы по вводу объектов капитального строительства в текущем году мы исполним. Приоритет тем объектам, возведение которых идет в рамках национальных проектов. Но еще раз подчеркну: все объекты, которые запланированы, должны быть исполнены. Заделы, которые мы должны создать по вводным объектам в следующем году, также должны быть исполнены по плану, – обозначил главную тему встречи Дмитрий Азаров.

Губернатор также добавил, что за последние три года объем строительства в Самарской области увеличился на 65%. Такой темп стал возможным во многом благодаря реализации нацпроектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным.

Сегодня в Самарской области возводится более 50 социальных объектов, 30 из них введут в эксплуатацию уже в этом году. Как отметил министр строительства Самарской области Евгений Чудаев, 11 объектов уже эксплуатируются, в том числе шесть детских садов – по два в Самаре, Тольятти и Волжском районе, спорткомплексы в Похвистнево и Безенчуке, здание бывшего ресторана «Аквариум», центр правопорядка в Октябрьском районе Самары. Завершен первый этап строительства автодороги в Лопатино.

Еще 19 объектов социальной инфраструктуры будут сданы до конца года, в том числе 5 детских садов, три школы. Кроме того, планируется завершить строительство детской поликлиники в Сызрани, крытого катка в Похвистнево, спорткомплекса «Акробат» в Тольятти, сельского ДК в Сергиевском районе и ряда автодорог.

Особое внимание уделили «критичным» объектам, которые должны сдать в декабре этого года: два детских сада в Волжском районе, а также школы в Приволжье и в Самаре. Ситуацию по каждому учреждению, где сроки работ отстают, разобрали детально.

Обсудили и объекты, строительство которых начнется в 2021 году. Это детские сады, школы, дома культуры, а также дороги, набережная в Тольятти. Кроме того, на 2021 запланирован ввод в эксплуатацию инфекционного корпуса Сызранской больницы №2, завершение строительства детского отделения №5 Самарской психиатрической больницы на улице Воронежской. Начнут и реконструкцию областной детской инфекционной больницы.

Подводя итоги штаба, Дмитрий Азаров поручил мобилизовать все усилия для скорейшего и качественного завершения работ.