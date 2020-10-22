Дмитрий Азаров победил коронавирус

Здоровья всем нам! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Самарской области рассказал в эфире телеканала ГТРК «Самара» о победе над коронавирусом. Дмитрий Азаров отметил, что благодаря медикам чувствует себя намного лучше, а в четверг он получил повторный тест на коронавирус. Результат «отрицательный», вирус побежден. Глава региона готов уже в ближайший понедельник вернуться к работе в привычном формате.

Судя по тому, что госпитализация губернатору не потребовалась, ковид его настиг в легкой форме.

Напомним, информация о том, что Дмитрий Азаров заболел коронавирусом, появилась 9 октября. Губернатор Самарской области рассказал об этом в Инстаграме. С тех пор все рабочие совещания проходили в онлайн формате.