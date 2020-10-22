Школа на пятой просеке и в поселке Мехзавод: в Самаре обсудили сроки строительства важных социальных объектов

В Самарской области все больше социальных объектов

В Самарской области на разном этапе строительства находятся более 50 социальных объектов, 30 из них введут в эксплуатацию уже в этом году. Подробнее об этом шла речь во время заседание регионального штаба по управлению строительством.

Особое внимание на совещании уделили объектам, которые относятся к категории «критичных» – то есть тех, которые планируются к сдаче «на флажке», в декабре этого года. Это два детских сада в Волжском районе, школы в Приволжье и в Самаре. Ситуацию по каждому учреждению разобрали детально.

Так школа на 1200 мест в поселке Мехзавод готова на 77%. Отделка фасада выполнена, до конца октября планируется завершить устройство наружных сетей, запустить тепло, благоустроить территорию. В декабре будет выполнена чистовая отделка и установка оборудования. Сейчас на стройке нахватает людей, но в ближайшее время эта ситуация решиться.

Школы на пятой просеке, рассчитанная на 600 человек, строится в соответствии с графиком. Здание состоит из двух блоков – А и Б. Каркас полостью готов, идут фасадные работы, чистовая отделка и благоустройство территории. По словам представителя компании подрядчика, уже к концу года 3-этажное здание будет полностью готово.

Еще два объекта, которые находятся в зоне риска – детские сады в Волжском районе, каждый на 350 мест. Оба готовы наполовину. Их возведение началось весной. До 25 октября планируется завершить отделку фасада, к середине ноября запустить тепло, благоустроить территорию и до 15 декабря закончить внутреннюю чистовую отделку.

Что касается школы в Приволжье, на сегодняшний день физическая готовность объекта 92%. Задержки были связаны с возведения спортивного зала. По словам министра строительства региона, были перебои с поставкой необходимых металлоконструкций. Но уже в ближайшие дни отставание ликвидируют. Все работы будут завершены до 20 ноября. Оборудование уже закуплено. В середине декабря школа, скорее всего, будет введена в эксплуатацию.