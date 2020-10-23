Дмитрий Азаров честно рассказал, почему не делал прививку от COVID

Дмитрий Азаров рассказал все о вакцинации

Губернатор Дмитрий Азаров честно рассказал, почему не делал прививку от коронавируса, когда в регион прибыла первая партия вакцин. Он заметил, что не хотел прививаться вперед тех, кому это нужнее всего.

- Тогда мы получили всего 42 вакцины, и, конечно, отдали их врачам. Мне кажется, очень странно, если бы Губернатор привился сам в ущерб работникам здравоохранения, приводит слова губернатора пресс-служба правительства.

Также Дмитрий Азаров отметил, что скоро регион получит еще 2,5 тыс партий вакцины от коронавируса. Все их в первую очередь отдадут врачам, людям, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Напомним, что уже сейчас в ковидных госпиталях составляют списки очередности для получения вакцины. Причем прививки можно делать добровольно.

- Забирать эти вакцины для себя, в своих личных интересах, ближайшего окружения, считаю совершенно неправильно, - уточнил губернатор свое мнение.

Также Дмитрий Азаров рассказал, что уже выздоровел и второй тест на коронавирус дал отрицательный результат, так что уже в понедельник 26 октября он готов выйти на работу.