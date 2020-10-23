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В Самарской области ЗАГСы из-за угрозы коронавируса перешли на новый режим работы

Жителям региона вновь придется предварительно записываться на прием
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молодоженам опять придется ограничить число гостей

Молодоженам опять придется ограничить число гостей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЗАГСы в Самарской области вновь переходят на новый режим работы. Теперь они будут предоставлять все услуги по предварительной записи. Это сделали для того, чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции.

- Чтобы записаться на прием, необходимо позвонить по телефонам органов ЗАГС, размещенным на официальном сайте, или подать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг, - сообщили в Управлении ЗАГС Самарской области.

Молодоженам вновь придется снизить число гостей на торжественной регистрации брака. На 4 кв. м помещения должно быть не более одного человека. Также в органах ЗАГС нужно будет соблюдать социальную дистанцию, использовать маски и перчатки. Подробнее о новом режиме работы ЗАГСов и о том, как подавать необходимые документы, смотрите здесь.