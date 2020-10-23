Старейший банк Самарской области в честь юбилея приготовил для клиентов привлекательные условия по депозитам

С каждым годом растет доверие к банку «Солидарность». Фото: Пресс-служба банка «Солидарность»

23 октября самарскому банку «Солидарность» исполняется 30 лет. В преддверии юбилея руководители учреждения рассказали, в каком направлении идет развитие и каких подарков ждать партнерам и клиентам.

Банк «Солидарность» входит в топ-100 банков России. По размеру собственных средств организация оказалась на 54 месте, по размеру активов-нетто – на 89 месте, по привлеченным средствам физических лиц – 59 место. В августе завершилась процедура реорганизации АО КБ «Солидарность» путем присоединения к нему КБ «МИА», что еще больше укрепило позиции финансовой компании.

- По итогам реорганизации по состоянию на 1 сентября капитал объединенного банка составил 19,5 млрд руб., увеличившись с начала года на 8,5 млрд руб. Собственные средства банка в полном объеме покрывают все принятые риски, в том числе с учетом стресс-тестирования, и при этом остается резерв для дальнейшего развития. Активы-нетто объединенного банка - 56 млрд руб., с начала года они увеличились на 15,5 млрд руб., – подробнее рассказал заместитель председателя правления - управляющий филиалом «Центральный» АО КБ «Солидарность» Рафиль Хасанов.

Позитивные изменения в деятельности банка оценило Национальное рейтинговое агентство АКРА, повысив кредитный рейтинг до уровня B+(RU) и изменив прогноз на «Позитивный». Сейчас банк стремится получить оценку одного из ведущих рейтинговых агентств Китая, строит отношения на восточном рынке, в частности, с крупными компаниями машиностроительного сектора Поднебесной.

Как отметила директор департамента розничного бизнеса АО КБ «Солидарность» Анна Евсеева, сейчас в Самарской области 17 отделений банка «Солидарность». В юбилейный год для своих розничных клиентов банк приготовил привлекательные предложения по депозитам, а также сладкие сюрпризы.