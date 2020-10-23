ХК ЦСК ВВС на выезде проиграл аутсайдеру ВХЛ - «Ижстали»

На первом выездном матче "летчики" потерпели обидное поражение / Фото: ХК ЦСК ВВС

В четверг, 22 октября, в Ижевске прошел очередной тур ВХЛ — Кубок Шелкового пути. Встречались местная «Ижсталь» и самарский ЦСК ВВС. Для «летчиков» это был первый поединок 4-матчевой выездной серии. Несмотря на то, что самарцы выступали против аутсайдера лиги, который занимает последнюю строчку в турнирной таблице, обыграть его им так и не удалось.

«Летчики» пропустили уже на шестой минуте матча. В первом периоде ничем ответить хозяевам они не смогли. Второй период вышел для самарской команды еще хуже. Ворота хоккеистов из Самары поразили еще три раза. Свою единственную шайбу игроки ЦСК ВВС забросили на 40 минуте. Однако это никак не повлияло на ход игры. В третьем периоде ни одна из команд голами не отметилась. В итоге матч завершился победой «Ижстали» со счетом 4:1.

Как сообщает пресс-служба ХК ЦСК ВВС, следующий матч самарцы проведут в Альметьевске в субботу, 24 октября. Там они сыграют против «Нефтяника».