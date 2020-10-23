Из Самары станут чаще летать самолеты в Москву и Санкт-Петербург

Самарский аэровокзал будет обслуживать и рейсы в Танзанию, Анталию и Стамбул Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский аэропорт Курумоч в воскресенье, 25 октября, переходит на осенне-зимнее расписание. По новому графику, если в стране не ухудшится эпидемиологическая обстановка, аэровокзал будет работать до 28 марта 2021 года.

- Самым востребованным направлением станет Москва. В три столичных аэропорта будут совершаться до 11 рейсов в сутки. В Санкт-Петербург — до трех рейсов в день. Также из Самары можно будет улететь прямыми рейсами в Казань, Калининград, Минеральные Воды, Краснодар, Уфу, Челябинск, Симферополь, Сочи и другие города, - сообщили в пресс-службе аэропорта Курумоч.

Напомним, что с 14 ноября самарский аэропорт начнет обслуживать новое международное направление. Из Курумоча начнут летать самолеты в Танзанию. Прямые рейсы в аэропорт Карум на острове Занзибар будет выполнять авиакомпания AZUR Air. Кроме того, этот перевозчик, а также Nordwind и Royal Flight планируют выполнять полеты в Анталию и Стамбул.