В Похвистнево у любителя громкой музыки нашли 17 пакетиков наркотика в трусах

Наркотик у мужчины нашли в трусах

В Самарской области задержали 34-летнего жителя города Похвистнево. На него и его дружков жаловались жители соседних домов: мол, компания громко слушает музыку, возможно, употребляет наркотики. Когда оперативники провели проверку, то мужчина показался им подозрительным. К тому же он уже привлекался к ответственности за употребление наркотиков и имущественные преступления.

Подозреваемый сначала отказался проверяться на опьянение, однако в процессе обыска у него в трусах нашил 17 пакетиков с героином. Общая масса наркотика 3,7 граммов - это уже крупный размер, сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Мужчина заверил полицейских, что купил наркотик для личного употребления, продавать его дальше не собирался. Сейчас сотрудники ГУ МВД РФ по Самарской области разбираются, не виновен ли он и в других противоправных эпизодах.