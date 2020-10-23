В Тольятти в ДТП с тремя легковушками и грузовиком погиб 50-летний водитель

Погибшего из покореженной машины доставали спасатели / Фото: ОГИБДД Тольятти

Вечером в четверг, 22 октября, на 9 км Обводного шоссе в Тольятти произошло массовое ДТП. Примерно в 20:00 там столкнулись грузовик DAF с полуприцепом, Hyundai Solaris, «Лада Приора» и Volkswagen Tiguan. К сожалению, без жертв не обошлось.

- 31-летний водитель большегруза, двигаясь в направлении села Васильевка, решил развернуться. При выполнении маневра он столкнулся с автомобилем «Хендэ», который двигался в прямом попутном направлении. После этого легковушка столкнулась с «Приорой». Затем в полуприцеп въехал 50-летний водитель Volkswagen, - сообщили в отделе ГИБДД Тольятти.

Немецкий автомобиль почти полностью залетел под грузовик. Шансов выжить у водителя не было. Мужчина скончался на месте. Чтобы извлечь его из покореженной машины, понадобилась помощь спасателей. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.