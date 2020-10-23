Баскетболистки «Самары» начали домашнюю серию победой над «УГМК-Юниором»

Хороший задел в начале матча помог самарчанкам выиграть встречу / Фото: БК "Самара"

В четверг, 22 октября, в Самаре прошел матч чемпионата женской Суперлиги-1. Местная одноименная команда встречалась с представительницами БК «УГМК-Юниор». Первый домашний поединок прошел для самарчанок успешно. Они обыграли гостей со счетом 73:46.

Баскетболистки «Самары» повели в счете с самого начала игры. Уже к большому перерыву отрыв от соперниц составлял больше 30 очков. Однако третью и четвертую десятиминутки с небольшим перевесом выиграли гостьи. Несмотря на это, победа в этой встрече все равно досталась самарчанкам. Самыми результативными в составе «Самары» в этом матче были Юлия Полуянова, которая набрала 21 очко, и Наталья Ясевичене, на счету которой 12 очков.

Как сообщает пресс-служба БК «Самара», следующий матч девушки тоже проведут на своей площадке. В воскресенье, 25 октября, они сыграют с «Нефтяником». Встреча пройдет в закрытом режиме — без зрителей.