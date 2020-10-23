Как будут ходить электрички в Самаре 4 ноября 2020 года

Из-за праздника 4 ноября электрички в Самаре поедут по-новому Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Самаре из-за празднования Дня народного единства, 4 ноября, изменится расписание движения нескольких электричек. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

— 3 ноября электрички будут ходить по расписанию пятницы, 4 ноября — по воскресенью, 5 ноября — по понедельнику, — отметили представители организации.

С 3 по 5 ноября будут курсировать поезда № 6014/6013 Самара (отпр. 19.47) – Жигулевское Море (приб. 21.23) и № 6012/6011 Жигулевское Море (отпр. 08.18) – Самара (приб. 09.56). В эти же дни не будут ходить электрички № 6743/6741 Бузулук (отпр. 16.18) – Колтубанка (приб. 16.54 — отпр. 16.56) – Самара (приб. 20.05) и № 6744/6742 Самара (отпр. 06.56) – Колтубанка (приб. 09.59 — отпр. 10.01) – Бузулук (приб. 10.42). Время везде указано местное.