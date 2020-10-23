Новые цифры опубликовал оперативный штаб

В Самарской области за сутки выявили 144 новых пациента с коронавирусом, у которых диагноз официально подтвердился лабораторными анализами. В итоге с начала пандемии в регионе заболели 14708 человек. Уже поправились 11757 - за сутки еще 123 человека успешно выписались из больниц либо с амбулаторного лечения.

На протяжении семи дней уровень суточной заболеваемости колеблется в районе 139-145 случаев. Осенний антирекорд был достигнут накануне, 22 октября 2020 года.

Всего за все время в регионе умерли 246 человек, четверо - в последние сутки.

123 человека за сутки выздоровели, 4 скончались. С 13 октября ни один день не обходился без смертей, 15, 16 и 21 были по три летальных случая, в остальные дни по четыре, как и сегодня.

А вот по России новый антирекорд - за сутки заболели 17 340 человек.