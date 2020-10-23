Стали известны даты закрытия речных направлений по Волге в Самаре

Пристани начнут закрывать с понедельника, 26 октября Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области закрывается речная навигация 2020 года. Уже со следующего понедельника, 26 октября, свою работу закончат несколько остановочных пунктов. Речь идет о пристанях в Зольном, Солнечной поляне, селе Богатырь, Гавриловой поляне и Подгорах.

- С 29 октября суда перестанут заходить в Винновку, Шелехметь и останавливаться в районе Нижнего пляжа, - сообщили в твиттере представители Самарского речного пассажирского предприятия.

Одними из последних закончат свою работу остановки «Поляна имени Фрунзе» и «Ширяево». Их закроют 5 ноября. Подробнее о расписании судов можно узнать на сайте речного предприятия.