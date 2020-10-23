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В Самаре экс-сотрудник СИЗО отделался условным сроком за взятку

Бывший младший инспектор обещал за деньги передать мобильник арестованному
Анастасия ФИЛАТОВА
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Экс-сотруднику СИЗО дали три года условно за взятку в 30 тысяч рублей

Экс-сотруднику СИЗО дали три года условно за взятку в 30 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесли приговор бывшему младшему инспектору дежурной службы СИЗО-1. Мужчину признали виновным в получении взятки.

- Установлено, что 12 февраля этого года сотрудник СИЗО получил от некого человека 30 тысяч рублей. За эти деньги он обещал передать мобильный телефон следственно-арестованному, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Скрыть преступление не удалось. На инспектора быстро завели уголовное дело. В его расследовании помогали сотрудники подразделения собственной безопасности УФСИН и ГУ МВД России по Самарской области. Вину инспектора, который стал не только фигурантом уголовного дела, но еще и потерял работу, в этом преступлении полностью доказали. Суд Промышленного района назначил ему 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Криминал