В Самаре обнаружили самый опасный перекресток

На этих перекрестках слишком много аварий

В Самаре нашли самый опасный с точки зрения дорожного движения перекресток. За это негордое звание борется место соединения двух дорог по Антонова-Овсеенко и Карбышева рядом с Самарским торгово-экономическим колледжем. За 2019 год здесь произошли 13 аварий. Неподалеку с этим перекрестком также находится социально-педагогический университет.

Исследование проводили ГИБДД Самарской области и онлайн-школа Фоксфорд. Также стоит быть особенно осторожными на пересечении улиц Свободы и Средне-Садовой - здесь за год произошло 9 аварий. Также в числе опасных перекрестки на пересечении Ново-Вокзальной и Московского шоссе, Юных Пионеров и Краснодонской и рядом с домом по ул. Мира, 6 в Красноглинском районе.

Цель исследования - способствоввать безопасности школьников на дороге. Информацию о самых частых нарушениях использовали для создания онлайн-квеста, который поможет ребятам лучше узнать правила дорожного движения.

- Многих ДТП можно было бы избежать, если бы люди помнили о важности соблюдения правил дорожного движения, которые были созданы для нашей безопасности. Именно поэтому для нас так важен проект с «Фоксфордом», с помощью которого мы сможем научить детей, как вести себя на дороге, - рассказали представители УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.