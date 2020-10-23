Жителей Самарской области ждут дождливые выходные

Без зонта на улицу в эти выходные лучше не выходить Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Погода в предстоящие выходные, 24 и 25 октября, вряд ли порадует жителей Самарской области. Синоптики прогнозируют в эти дни дожди.

По данным Приволжского УГМС, в ночь на субботу, 24 октября, в регионе ожидается небольшой, а местами умеренный дождь. Температура воздуха составит 2...7 °C. Днем в области тоже будет идти дождь. Столбики термометров поднимутся до 10...15 °C. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на воскресенье, 25 октября, осадков почти не будет. Похолодает до 1...6 °C. А вот днем в регионе вновь пойдет дождь. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Кроме того, станет еще холоднее, чем в субботу, — 8...13 °C.

Новая рабочая неделя, возможно, начнется и без осадков, но будет довольно ветрено, местами до 15-18 м/с. И придется еще утеплиться. Воздух «прогреется» только до 3...8 °C.