В Самаре при пожаре в квартире на Республиканской погибла пенсионерка

В квартире загорелись домашние вещи. Спасти женщину пожарным не удалось Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самаре наступили холода, но не всегда от них спасают теплые батареи. Часто люди используют еще и обогреватели однако это оборудование нередко становится причиной пожаров. К сожалению, некоторые из них заканчиваются трагедией. Так, накануне, 22 октября, в Кировском районе Самары загорелась квартира на улице Республиканской, 52. Вызов в экстренные службы поступил в 18:08.

- На месте вызова горели домашние вещи на площади 6 квадратных метров. В 18:25 пожар был ликвидирован. К сожалению, погибла 81-летняя женщина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте работали 25 человек и 8 спецмашин. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.