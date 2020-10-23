В Самаре коронавирусом заболела бригада электриков на стройке школы

Электриков подкосила болезнь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на стройке школы в «Новой Самаре» бригада электриков заболела коронавирусом. Об этом стало известно на совещании по особо важным проектам при губернаторе Самарской области. Директор по строительству АО «Дорис» Любовь Аристова рассказала, что все работы, несмотря на этот случай, выполняются, никаких рисков нет.

Сейчас на стройке трудятся около 200 специалистов со стороны двух подрядчиков. Министр строительства области Евгений Чудаев порекомендовал привлечь еще человек 50.

- У них не хватает электриков, и мы договорились о том, что привлечем дополнительные ресурсы, - поделилась информацией глава Самары Елена Лапушкина.

Сейчас школа на 1200 мест готова на 77%. До конца октября здесь намерены завершить устройство наружных сетей, пустить тепло, благоустроить территорию. В декабре будет сделана чистовая отделка, предстоит установить оборудование.