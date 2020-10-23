В Самарской области селянин отстреливал скот из винтовки умершего родственника

Житель села Дмитриевка 25 лет скрывал винтовку от правоохранителей Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Житель села Дмитриевка Самарской области стал фигурантом уголовного дела. Под статью его подвела винтовка, которая 25 лет назад досталась ему от умершего родственника. Мужчина не просто хранил оружие, но еще и активно применял его в «дело» - отстреливал домашний скот.

- Полицейские нашли в гараже сверток, в которой хранился предмет, внешне схожий с винтовкой. Экспертиза показала, что это однозарядная винтовка отечественного производства модели ТОЗ-8 1961 года выпуска, калибра 5,6 мм. Оружие пригодно к стрельбе, при этом оно не было зарегистрировано, что переводит его в разряд запрещенного к обороту, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении селянина завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Мужчине грозит ограничение свободы до 3 лет, либо принудительные работы до 4 лет, арест или лишение свободы до 4 лет и крупный штраф.