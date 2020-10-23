«Сначала в печь, потом обескрыливаем»: в минлесхозе перевыполнили план по сбору семян лесных растений

В Самарской области собирают шишки

Минлесхоз Самарской области в этом году перевыполняет план по сбору семян лесных растений. По плану заготовить нужно было около 3 тонн семян, а сейчас собрано 7 тонн только дуба черешчатого. Прямо сейчас продолжается заготовка семян хвойных растений. Шишки собирают специалисты - сначала просто руками, потом в ход идет техника, позволяющая дотянуться до верхних веток. Затем шишки отправляют в печь.

- В печи определенная температура, при которой шишка раскрывается. Семена из нее высыпаются. Семена с крылышками. Мы их собираем, обескрыливаем, и получаются чистые семена, - рассказывает главный лесничий Ново-Буянского лесничества Ирина Горелова.

Также министерство готовится к следующем году, обновляя парк техники. Так, удалось купить лесопожарный катер, который позволит быстрее тушить леса, расположенные на островах рек и озер.