В Самаре водитель Toyota RAV4 ответит перед судом за сбитого на «зебре» ребенка

Авария произошла на Вилоновской осенью прошлого года Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего водителя Toyota RAV4, который осенью прошлого года устроил ДТП в Ленинском районе. Все произошло на улице Вилоновской. Автомобилист не пропустил ребенка 2009 года рождения, который передвигался на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью. Экспертиза показала, что водитель мог избежать столкновения, если бы соблюдал ПДД — пропуск пешехода и передвижение со скоростью, не превышающей ограничения, - отметили в ГУ МВД по Самарской области.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека». Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Недавно дело передали на рассмотрение в суд.