«Помогите, дочь в опасности»: в Самарской области школьников вновь затягивают в безумные игры

Девочку-подростка пытались заставить выполнить опасные задания Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Оксана К. была вынуждена обратиться за помощью, после того как случайно прочитала переписку своей дочери в соцсетях. У женщины волосы дыбом встали:

- Она должна была выполнять задания суицидального характера. А когда попыталась уклониться от них, ей стали угрожать, - объясняла суть проблемы женщина.

Семья живет в районе, горести и опасности больших городов для них в новинку. Поэтому, столкнувшись с непонятной напастью, мама девочки-подростка позвонила по номеру 112. Оттуда ее обращение перенаправили в полицию.

По данным собственных источников «КП-Самара», силовики уже начали проверку. Однако на след администратора группы, откуда поступали задания, пока выйти не удалось. Семье Оксаны К. повезло: отношения там неплохие, и на отчаянный шаг девочка-подросток не решилась, к переданным заданиям отнеслась критически. Но бывали в Самарской области и иные случаи, которые приводили к гибели детей. Информации, что кого-то реально наказали за смерть подростков, нет.

Журналистам «Комсомолки» с помощью специалистов в прошлом году удалось составить подробную инструкцию для неравнодушных мам и пап, которая позволит понять, в какой момент следует бить тревогу, если ребенок ведет себя странно.

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