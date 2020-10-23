Романтика по-тольяттински: из магазина пропали только две пачки роз

Не у каждого романтика достаточно денег на то, чтобы порадовать барышню цветами Фото: Борис КУДРЯВОВ

В ночь с 22 на 23 октября в Тольятти неизвестный вломился в цветочный магазин на улице Революционной.

- Преступник разбил стекло камнем, на месте работали эксперты-криминалисты, чтобы попытаться «снять пальчики», - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

Интересно, что остатки выручки, которая на тот момент была в магазине, воришка не тронул. Его интересовали только цветы. Из магазина он унес две пачки свежайших роз, которые только-только туда привезли поставщики. Ущерб хозяева торговой точки уже оценили в 4,6 тыс. рублей.

Пропажу обнаружили сегодня утром, когда магазин открыли продавцы. Полицейские обследовали место преступления и собрали все возможные улики. Личность воришки-романтика пока не установлена, уголовное дело, по предварительным данным, также еще не возбудили.