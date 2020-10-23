Стало известно, когда в Самаре начнут распределять свободные места в детсады

27 октября в Самаре распределят свободные места в детские сады Фото: Мария ЛЕНЦ

В Самаре на следующей неделе стартует очередной этап распределения свободных мест в детские сады. Он запланирован на вторник, 27 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

- Департамент образования рекомендует родителям до 26 октября включительно проверить данные, указанные в заявлении, на портале образовательных услуг es.asurso.ru или es2p.asurso.ru в разделе «Поиск заявлений», - отметили в городской администрации.

При выявлении неточностей родителям малышей советуют обращаться в МФЦ. Напомним, выбрать можно не более 5 детских садов. Распределение свободных мест пройдет в автоматизированном порядке. О предоставлении места родителям сообщат в самом детсаду. Также результат можно узнать на сайте es.asurso.ru или es2p.asurso.ru. В случае согласия с предоставленным местом родителям нужно в течение 10 рабочих дней написать заявление. Обращаться необходимо непосредственно в детский сад. При отказе от места нужно будет идти в МФЦ,