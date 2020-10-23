В Самаре плюс 65: стало известно, где и как в Самарской области болеют коронавирусом

Самара остается лидером по количеству заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие сутки выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом, говорится в сообщении регионального оперштаба.

Ежедневно в Самарской области находят порядка 140 заразившихся, на этот раз коронавирус подтвердился у 144 человек. Помимо Самары в тройке лидеров также Тольятти, где 17 новых случаев, и Сызрань, где нашли 10 заразившихся.

Чаще всего коронавирус находят у пациентов с ОРВИ и пневмонией, на этот раз таких 115 человек. Еще 23 выявили из числа контактных, у шестеро узнали о заражении после профосмотра.

За сутки умерли еще четыре человека. Среди них двое мужчин в возрасте 56 и 60 лет с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также две женщины. Одна из них, в возрасте 55 лет, имела заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, 75-летняя страдала от болезней сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Всего с начала пандемии скончались 246 человек.

За сутки вылечились 123 человека, всего с болезнью справились почти 80% заразившихся.