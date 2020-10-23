В Самаре ищут пожилого мужчину, который ушел из дома с пакетом с грушами

Мужчина ушел из дома 21 сентября

В Самаре ищут 83-летнего мужчину, который ушел из дома 21 сентября и до настоящего времени не вернулся. Сообщение о его поисках появилось на сайте следственного управления СК РФ по Самарской области.

Он ушел с остановки общественного транспорта в селе Печерское Сызранского района в неизвестном направлении. Известно, что у него с собой было два пакета с вещами, пакет с грушами, паспорт, деньги и банковская карта. Предполагается, что он мог уехать в сторону Уфы на попутном транспорте.

Он был одет в куртку цвета хаки, сине-белую рубашку в клеточку, кепку коричневого цвета, зеленые брюки и кроссовки синего цвета с белой подошвой. На левой руке у него были часы на кожаном ремешке.

На вид мужчине 80-85 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, у него короткие седые волосы, на лице пигментные пятна.

Нынешнее местонахождение мужчины неизвестно.