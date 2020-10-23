Большинство самарцев считают личный автомобиль необходимым средством передвижения

Роскошью машину считает лишь малая часть автовладельцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты «Авито Авто» выяснили, как в Самаре относятся к личному автомобилю. Как оказалось, абсолютное большинство, 89% опрошенных, считают автомобиль базовым и необходимым средством передвижения. При этом более 60% опрошенных не готовы отказаться от личного автомобиля в пользу такси или каршеринга.

Более 70% опрошенных пользуются автомобилем ежедневно. Только по будням ездит лишь 1% автовладельцев, 5% выезжают исключительно по выходным.

Автолюбители, не готовые отказаться от личного автомобиля, отмечают, что машина необходима им из-за частых поездок на дачу, для перевозки детей или помощи пожилым родственникам, а также потому что работа находится далеко от дома. Почти половина опрошенных другие виды транспорта считает некомфортными.

Среди опрошенных лишь 8% рассказали, что считают автомобиль роскошью, повышающей их социальный статус, и только 3% назвали автомобиль исключительно своим увлечением.