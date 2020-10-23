В Тольятти ГК «ЭкоВоз» наградили за помощь в борьбе с коронавирусом

Предприятие активно помогало пожилым людям на самоизоляции и медикам

Группу компаний «ЭкоВоз» из Тольятти в пятницу, 23 октября, наградили отличительным знаком «За служение людям». Таким образом отметили вклад организации в борьбу с коронавирусом. Награду вручил глава Автозаводского района города Юрий Хвостов.

- Компания удостоилась этой чести за помощь населению и медучреждениям в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Летом этого года она обеспечивала медперсонал горячими обедами, необходимыми средствами защиты - масками, перчатками, антисептиками, - отметил Юрий Хвостов.

"ЭкоВоз" наградили отличительным знаком

Глава «ЭкоВоза», депутат Самарской губдумы Денис Волков, в свою очередь, поблагодарил всех своих сотрудников и волонтеров за помощь медикам, а также администрацию района за оказанную честь. Он напомнил, что летом компания обеспечила обсерватор на базе пансионата «Радуга» оборудованием по обезвреживанию медицинских отходов. Также сотрудники организации вместе с добровольцами разносили продукты и вещи первой необходимости (всего около 5 тонн) пожилым людям, которые оказались на самоизоляции. Денис Волков отметил, что «ЭкоВоз» и дальше продолжит помогать тем, кто в этом нуждается.