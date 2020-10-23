В Новокуйбышевске задержали подозреваемого в изнасиловании, который ездил на черном BMW

Следователи ищут возможных пострадавших от рук предполагаемого насильника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске задержали подозреваемого в изнасиловании молодого человека, сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

Мужчину подозревают в том, что в конце сентября этого года он изнасиловал девушку, с которой познакомился двумя днями ранее. Возбуждено уголовное дело, мужчина помещен под стражу. Свою вину он не признает.

Фото: СУ СК по Самарской области

Следователи не исключают, что он мог быть причастен к другим аналогичным преступлениям, и разыскивают возможных потерпевших. Подозреваемому на вид 20-23 года, ростом он около 170 см, среднего телосложения. Предположительно, мужчина ездил на черном автомобиле BMW третьей серии (номер У 849 ХА 163 rus).

Сейчас правоохранители разыскивают свидетелей преступления парня и тех, кто мог пострадать от его рук. Следователи просят обращаться по телефону: 8 (846-35) 6-55-05.