В Самарской области пациентов с коронавирусом хотят долечивать в санаториях

Первые пациенты скоро поступят в санатории

В Самарской области пациентов, заразившихся коронавирусом, планируют отправить на долечивание в санатории. Об этом сообщают в областном правительстве со ссылкой на министра здравоохранения региона Армена Беняна.

Сейчас прорабатывается такая модель этапного лечения. В санаториях хотят долечивать и проводить реабилитацию пациентов, которые начали лечиться в стационарах. «Тем самым мы выйдем на еще одну модель оказания медицинской помощи – в условиях переоборудованного санатория, максимально приближенного к стационару. Такой подход является достаточно перспективным», - отметил Бенян.

Первые пациенты в ближайшее время поступят в санаторий «Можайский».

С начала пандемии в регионе было зафиксировано 14 708 заразившихся, из которых выздоровели около 80%. В пятницу, 23 октября, стало известно еще о 144 новых случаях коронавируса.