Матч «Лады» и «Урала-2» в Тольятти отметили из-за коронавируса

Матч предыдущего соперника "Лады" "Новосибирска" тоже отменили из-за коронавируса. Его нашли в стане сибиряков. Фото: ФК "Новосибирск".

Матч 13 тура четвертой группы ПФЛ между тольяттинской «Ладой» и «Уралом-2» отменили. Об этом сообщили в тольяттинской команде. Причина – коронавирус в стане «шмелей».

- К огромному сожалению, наши футболисты не сыграют в 13-ом туре ПФЛ с «Уралом-2». У гостей выявлен коронавирус. Желаем скорейшего выздоровления! – говорится в сообщении «Лады».

Напомним, матч должен был пройти на стадионе «Торпедо» в Тольятти в воскресенье, 25 октября. Он должен был состояться без зрителей – такое решение приняли местные власти.

Ранее из-за коронавируса отменяли матчи соседей «Лады» по ПФЛ «Крыльев Советов-2», а также других спортивных команд из Самарской области – мини-футбольного «Динамо-Самара» и баскетбольной «Самары».