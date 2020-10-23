Дмитрий Азаров о перепрофилировании отделения гемодиализа в Отрадном: "Не надо торопиться"

Дмитрий Азарво прокомментировал ситуацию с отделением в Отрадном

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вмешался в ситуацию с переоборудованием под нужды ковидного госпиталя отделения гемодиализа в Отрадном. Здесь получали помощь около 20 человек,, но помещение решили отдать под оказание услугу больным с коронавирусом. Обеспокоенные пациенты обратились к главе региона и Дмитрий Азаров поручил минздраву продумать варианты, чтобы и отделение сохранить, и больных с коронавирусом не обидеть.

- Предварительно были планы сейчас его полностью переоборудовать под COVID-19. Поправил коллег. Не надо торопиться. Достаточно того, что половину этих коек мы передадим под ковидный госпиталь, для этого территории вполне достаточно, - подчеркнул губернатор.

Как рассказала руководитель департамента организации медицинской помощи населению Татьяна Сочинская, отделение будет работать в штатном режиме и все противоэпидемические меры будут соблюдены. Напомним, что открытия отделения добился активный житель региона Виталий Ковригин. Сейчас он и забил тревогу и обратился к губернатору и властям в соцсетях.