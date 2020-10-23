В Кинельском районе открылся современный комплекс спортивных и игровых площадок

Жители Малой Малышевки празднуют открытие современного комплекса спортивных и игровых площадок

В Малой Малышевке Кинельского района открылся современный комплекс спортивных и игровых площадок. Здесь могут проводить время дети всех возрастов. На площадке есть развивающие снаряды и специальное мягкое покрытие.

Стройку контролировали сами жители села и даже дети, которые хотели, чтобы их площадка была идеальной. Площадку построили в рамках общественной программы "СОдействие". Она создана для того, чтобы предлагать свои проекты по улучшению инфраструктуры. Победителей выбирают на конкурсной основе часть денег на проект жители собирают сами, а софинансирование они получают из муниципального и регионального бюджетов.

- Фракцией готовится законопроект, позволяющий закрепить в расходной части бюджета средства для реализации народных инициатив, - отметил Руководитель фракции ЕДИНАЯ РОССИЯ областного парламента Александр Живайкин.

Теперь возле комплекса появятся дорожки для прогулок и места отдыха, это сделают по программе "Комплексное развитие сельских территорий".