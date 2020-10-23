Всероссийский онлайн-квиз "Физика всего" пройдет на фестивале "NAUKA 0+"

Участников ждет фитнес для мозга и атмосфера научного драйва

Фестиваль "NAUKA 0+" совместно с "Эйнштейн Party" приглашают всех желающих на онлайн-квиз "Физика всего". Он стартует 24 октября в 19:00 по самарскому времени.

Всероссийский квиз является совместной разработкой самарской командой фестиваля и "Эйнштейн Party".

Подключиться к игре можно бесплатно, заполнив форму по ссылке - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJadRIPZ12aTuMI02LzU2dZ8b28kEFzXWsA6z7T7aBA1WPIw/viewform . Количество команд не ограничено.

Организаторы обещают участникам "фитнес для мозга и атмосферу научного драйва". По итогам квиза победителей получат "умные" призы.

Организаторами фестиваля "NAUKA 0+" являются министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова, Российская академия наук, правительство Самарской области, Самарский университет им. Королева, Совет ректоров вузов Самарской области. Партнеры фестиваля в регионе – Ассоциация вузов Самарской области, пространство "Точка кипения", "Эйнштейн Party Самара". Генеральный информационный партнер – Самарское областное вещательное агентство. Информационные партнеры – портал "Волга Ньюс", "Комсомольская правда – Самара".