В Самаре открывают школу муниципального депутата

В Самаре будут учить депутатов

В Самаре открывается «Школа муниципального депутата». Это образовательный проект, который уже четвертый год реализуется при поддержке Самарского регионального отделения партии «Единая Россия». За три года обучение прошли уже 450 человек.

- Местному самоуправлению сегодня отводится ключевая роль в повышении эффективности системы публичной власти. Благодаря нашему образовательному проекту молодые люди получат новые знания, познакомятся с лучшими муниципальными практиками, - рассказал руководитель проекта Максим Кануев.

Также все, кто проходит обучение, смогут принять участие в конкурсе на лучшую законотворческую инициативу. Победитель регионального этапа сможет представить свой законопроект даже на федеральном уровне - в Совете Федераций.

Сейчас уже 200 человек подали заявки на обучение в школе муниципального депутата. Выпуск запланирован на июнь 2021 года.