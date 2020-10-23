Дополнительные медицинские бригады создали в самарской поликлинике № 1

Количество медицинских бригад в поликлинике увеличили до десяти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарской поликлинике № 1 до 10 увеличили количество медицинских бригад, которые будут работать в том числе с пациентами с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

В поликлинике к двум бригадам неотложной помощи добавилось еще шесть, также создали три сестринские бригады для процедур на дому и одну патронажную для пациентов с коронавирусом, проходящих лечение дома.

К работе также привлечены ординаторы и студенты старших курсов медицинских учебных заведений. Они обзванивают пациентов, работают в регистратуре, ведут прием как участковые врачи.

В Самаре за прошедшие сутки выявили еще 65 новых случаев заражения коронавирусом, а в целом по региону нашли 144 заболевших. С начала пандемии в Самарской области зафиксировано 14 708 случаев.