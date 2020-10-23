Это что - массовая вакцинация? Жителей Самары напугал маньяк со шприцем

Фото подозрительного типа опубликовано в социальных сетях ФОТО: Подслушано Мехзавод Фото: соцсети

В самарском поселке Мехзавод люди бьют тревогу. С начала октября они напуганы разговорами о том, что в округе появился маньяк. Он преследует девушек и детей со шприцем в руках.

— Какой-то сумасшедший недавно подбежал к девушке на Московском шоссе и сделал ей укол. Похожего по приметам типа видели возле нескольких школ. Снова со шприцем, а еще говорят, что он снимает детей на телефон, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» местный житель Евгений З.

По словам пользователей социальных сетей, пострадавшая попала в больницу. Мало того, что она напугана, так еще и после случившегося чувствует себя неладно:

— Всем страшно. Это что — массовая вакцинация? Или просто какое-то осеннее обострение. По поселку уже собираются добровольные патрули, ищут этого «маньяка», — добавил наш собеседник.

Приметы злоумышленника известны — одет во все темное, лицо спрятано за черной маской, носит капюшон и очень высокий. В интернете утверждают, что случаев нападения зафиксировано несколько, но в полиции объяснили: к ним поступило только одно заявление. По нему сейчас проводится проверка. С потерпевшей все нормально.