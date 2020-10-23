Самарская прокуратура добивается сноса ветхого дома в Железнодорожном районе

Прокуратура в суде добилась сноса аварийного жилья

В Самаре суд удовлетворил требование прокуратуры снести аварийный дом на улице Никитинской. Об этом говорится в сообщении регионального надзорного ведомства.

Как выяснилось, один из домов на улице Никитинской в областной столице был признан аварийным, жильцов расселили и планировали снести ветхое здание. Но городской департамент управления имуществом не спешил со сносом объекта, не предпринимая никаких действий.

В прокуратуре обратились в суд, чтобы обязать департамент начать снос. В суде требования прокуратуры удовлетворили, в надзорном ведомстве проконтролируют, снесут ли теперь ветхое аварийной жилье.