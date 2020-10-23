Первые бизнес-кейсы бесплатных услуг получат 10 самозанятых и предпринимателей региона

Первые бизнес-кейсы бесплатных услуг получат 10 самозанятых и предпринимателей региона

Независимая экспертная комиссия рассмотрела заявки участников программы «Бизнес-кейс для самозанятых и предпринимателей», присланные в сентябре, и определила первую десятку победителей. Лидеры месяца получат бесплатный набор услуг в рамках господдержки и смогут прокачать свой проект сразу по нескольким важным направлениям.

Чуть больше месяца назад в Самарской области стартовал специальный проект центра «Мой бизнес», разработанный по заказу регионального министерства экономического развития и направленный на поддержку самозанятых и начинающих предпринимателей.

«Бизнес-кейс для самозанятых и предпринимателей» - это целый комплекс услуг по сопровождению проекта на этапе его запуска или развития. В пакет включены маркетинговые, финансовые и юридические услуги, которые участники программы могут получить абсолютно бесплатно (подробный перечень – по ссылке https://mybiz63.ru/posts/news/vozmozhnost-poluchite-biznes-keys-uslug-dlya-sam).

Побороться за такой бизнес-кейс и сэкономить внушительную сумму на развитие своего дела, могут все желающие самозанятые и предприниматели. Подать заявку на участие в отборе необходимо до 30 октября 2020 года по ссылке https://case.mybiz63.ru/

Уже в сентябре в программе поспешили зарегистрироваться более 100 предпринимателей и самозанятых региона. Конкурсная комиссия провела тщательную оценку представленных проектов по нескольким критериям и выбрала 10 победителей сентября. Именно они получат первые бизнес-кейсы и смогут, благодаря господдержке, вывести свое дело на новый уровень.

Список получателей «Бизнес-кейса для самозанятых и предпринимателей» - победителей сентября:

1. Музаффар Асраев с семейной мастерской BroosOak Shop (БрусОк Шоп)

2. Ирина Иванова с проектом школы по обучению парикмахерской исскуству и визажу

3. Алла Ковалик с мастерской по изготовлению игрушек ручной работы из полимерной глины

4. Лидия Куракина с проектом по созданию мини-образовательного центра по подготовке к ЕГЭ/ОГЭ по обществознанию и истории

5. Варвара Ланцова, консультант по управлению персоналом и HR

6. Мария Максимова с производством пастилы и фрипсов

7. Анастасия Мамедова с мастерской «Есть букет Самара»

8. Анна Мельникова, SMM-специалист, предоставляющий спектр услуг для личных, экспертных и бизнес- аккаунтов в социальных сетях

9. Мария Рябикина, мастер ногтевого сервиса

10. Анастасия Рябова, коуч, ведущий авторских трансформационных игр

Все предприниматели, которые направили свои заявки на участие в сентябре, но не получили кейсы, станут обладателями фирменных призов центра “Мой бизнес”: брендированной фитнес-бутылки, блокнота и удобного шоппера.

Напоминаем, что программа на этом не завершается. Подать заявку на участие в отборе можно до конца октября. В начале следующего месяца будут названы еще 10 проектов-победителей, авторы которых получат совершенно бесплатно целый комплекс услуг по сопровождению своего бизнеса.

Проект «Кейс для самозанятых и предпринимателей» реализуется за счет средств и по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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