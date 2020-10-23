Букеты от кутюр: Начинающих предпринимателей Самарского региона приглашают принять участие в экскурсии в цветочный бутик Дарьи Егоровой

Начинающих предпринимателей Самарского региона приглашают принять участие в экскурсии в цветочный бутик Дарьи Егоровой

Как организовать цветочный магазин? Обязательно ли для успешного развития в этой сфере быть флористом? Какие тенденции и особенности у направления? Как в условиях высокой конкуренции найти своих клиентов?

Об этом не понаслышке знает предприниматель и флорист Дарья Егорова, основатель стильной цветочной студии в Самаре.

Уже в это воскресенье, 25 октября, в 13.00 самарских предпринимателей приглашают познакомиться с нюансами организации цветочного бизнеса в Самаре. Участники мероприятия узнают :

- узнают историю создания успешного бизнеса от флориста Дарьи Егоровой

- познакомятся с нюансами организации цветочного дела в Самаре

- побывают на мастер-классе по флористике и смогут принять участие в процессе сборки красивейших букетов

Участие в экскурсии бесплатное, количество мест строго ограничено. Для того чтобы стать участником мероприятия, необходимо зарегистрироваться по ссылке

Мероприятие проходит в рамках проекта «Профессия предприниматель» и реализуется по заказу и за счёт средств минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Мероприятие реализуется за счет средств и по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Уже в это воскресенье, 25 октября, в 13.00 самарских предпринимателей приглашают познакомиться с нюансами организации цветочного бизнеса в Самаре.

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