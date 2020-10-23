Предпринимателям Cамарского региона предлагают воспользоваться услугой по созданию сайта «под ключ»

Сайт — это лицо компании
Сайт — это лицо компании и способ:
- Заявить о своих услугах и продуктах
- Получить эффективный инструмент ведения и продвижения бизнеса
- Настроить ещё один канал коммуникации с потенциальными клиентами и партнёрами и т.д.
Фонд «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области» поможет разработать информативный, удобный и адаптивный web-ресурс под задачи предпринимателей*
Доступны следующие решения:
- Сайт-визитка — до 5 страниц.
Сайт — самый простой способ предоставления информации о вашем бизнесе в Интернете. Он выполняет важнейшие в деятельности компании, не требует пристального внимания, обслуживания и постоянного обновления контента. Есть возможность модернизировать сайт в будущем.
- Сайт- каталог — до 15 страниц.
Сайт-каталог содержит полную информацию о компании плюс электронный каталог услуг и продукции. Посетители сайта могут ознакомиться с прайс-листами и описанием товаров и услуг, просмотреть фотографии и обратиться в компанию для совершения покупки.
*Услуга оказывается после конкурсного отбора заявок. Количество мест ограничено
Чтобы принять участие в конкурсном отборе на получение услуги, необходимо подать заявку на сайте: https://mybiz63.ru/claim?rtype=service&rid=375
Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях: