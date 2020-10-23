Самарский сисадмин "развел" любителей кредитов на полмиллиона рублей

Сейчас мошеннику грозит суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить системного администратора, которого подозревают в том, что он обманул больше 30 человек, обещая им помощь с кредитами или же представляясь коллектором, выкупившим их долг у банка. В совокупности он причинил этим людям ущерб на сумму более полумиллиона рублей.

Действовал мужчина просто: он находил жителей разных регионов с испорченной кредитной историей и обещал им помочь взять деньги у банка. Заэто он просил вознаграждение от 7 до 40 тыс рублей. Люди деньги перечисляли и больше никогда ничего о мошеннике нее слышали.

Вторая схема была немного более хитрой: с помощью своих знаний, мужчина находил информацию о должниах в базах и звонил им, заверяя что выупил у банка долг. Он требовал перечислить сумму ему на банковскую карту.

28-летнего жителя Самары удалось задержать, его компьютер, телефон и сим карты изъяли. Сейчас дело передано в суд. Сейчас он находится под подпиской о невыезде,сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.