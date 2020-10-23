Самарца будут судить за телефонное мошенничество на 530 тыс. рублей

Самарец похитил 530 тыс. рублей у жителей трех областей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить 28-летнего местного жителя, который занимался мошенничеством в соцсетях. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

По версии следствия, самарец находил в социальных сетях людей, которые размещали свои номера телефонов. Он звонил людям, представлялся коллектором, рассказывал, что выкупил их кредитные долги и требовал оплатить, перечислив деньги на его банковский счет.

Также он размещал объявления о помощи в получении кредита гражданам с испорченной кредитной историей. Он требовал плату за свои услуги, обещая помочь получить деньги, а затем говорил, что банк все-таки отказался предоставить кредит.

Таким образом самарец похитил 530 тыс. рублей у жителей Самарской, Оренбургской и Свердловской областей. Уголовное дело по факту случившегося направлено в суд.