В Самаре рассказали, как сортируют пациентов с коронавирусом

Как сортируют коронавирусных больных в Самаре

Министр здраоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал жителям Самары о принципах сортировки больных с признаками COVID. Об этом он сообщил в инстаграме министерства здравоохранения. Он уточнил, что сортировать пациентов начинают с первого звонка, отдельно принимают тех, у кого высокая температура, пневмония.

Следующий этап - проведение КТ и рентгенографии. На этом этапе оценивают риск коронавирусной инфекции. При этом изменения лабораторно подтверждаются лишь в половине случаев - это особенность организма человека.

Затем спортировка проводится уже внутри самих госпиталей. В приемном отделении, например, нужно находиться в маске, здесь люди ожидают результатов мазков. А вот затем тех, у кого диагноз подтвержден, и у кого получен отрицательный результат разделяют. В самих стационарах важно носить маски, но тот факт, что больные находятся вместе, не несет опасности: всем назначается терапия и, принимая лекарства, человек перестает быть так опасен.

Также Армен Бенян сообщил, что больше 90% пациентов из стадии в стадию переходят без осложнений и вылечиваются. 10% приходится лечить легочные осложнения.