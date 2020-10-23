В приоритете – не COVID-19: самарцам рассказали, сколько будут ждать скорую больные коронавирусом

Время ожидания скорой растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцам рассказали, сколько времени будет ехать скорая помощь к пациентам с признаками коронавирусной инфекции. Как заявил губернатор Дмитрий Азаров, в среднем к таким больным медики должны приезжать в течение четырех-пяти часов. По словам главы региона, это связано с тем, что в первую очередь скорая помощь направляется к другим пациентам.

- Экстренная помощь направляется туда, где есть фактор так называемого «золотого часа», во время которого нужно успеть помочь пациенту. Это инфаркты, инсульты и т.д., - объяснил глава региона. - Туда медики приезжают за полчаса. А время реагирования на вызовы к пациентам с признаками коронавируса, по данным минздрава, в среднем составляет около 4-5 часов.

На прошлой неделе в регионе открылся координационный центр , который должен повысить оперативность реагирования на вызовы пациентов. На этой неделе он принял уже 10 тысяч звонков