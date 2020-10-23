Единственную дорогу, по которой ходят люди, пересекают железнодорожные пути. Фото: ОНФ

В Самаре три тысячи человек каждый день рискуют попасть под поезд. Это происходит из-за отсутствия нормального благоустроенного пешеходного перехода через железнодорожные пути. Сложная ситуация сложилась в поселке Зубчаниновка. В одной из частей поселка дети, чтобы попасть в школу №34 вынуждены пересекать железнодорожные пути. Точно такую же процедуру приходится предпринимать взрослым, чтобы выбраться, например, на работу. Дорога в этой части поселка единственная, альтернативы нет.

- Мы просили установить здесь пешеходный переход со светофором еще в 2018 году, - рассказывают местные жители.

Одновременно власти запланировали еще два аналогичных перехода. И в этом году один все же появился – но не там, где просили люди, а в стороне от дороги в школу. Теперь перейти дорогу безопасно, по правилам, теоретически можно, а практически воплотить сложно.

Горожане обратились за помощью в региональный штаб ОНФ, на место выехала проверка.

- По бумагам нарисованы три точки, где должны появиться переходы со светофором, и один из них был сделан в этом году, - отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Екатерина Гудзима. - Но мы не можем закрыть глаза на просьбы жителей, которые говорят о том, что на пересечении Аэропортовского шоссе и улицы Арзамасской более трех тысяч человек, в том числе школьники, ежедневно идут на другую сторону поселка. Идти им больше негде. Получается, что каждый день они подвергаются опасности.

В департаменте городского хозяйства и экологии пояснили – дескать, объем работы большой, поэтому успели сделать не все. Но пообещали, что постараются обустроить пешеходный переход здесь до 31 октября, когда заканчивается муниципальный контракт на этот год.

- Ежегодно к нам поступает на реализацию около 300-400 схем дорожного движения, это большой объем, - отметила начальник отдела организации, содержания автомобильных дорог, элементов и благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Наталья Кривошеева. – Но год.

Общественники также внесли предложение при выполнении работ отдавать приоритет тем участкам, где рядом расположены школы и другие соцобъекты, а также учитывать количество ДТП на данном участке.